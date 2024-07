França vence Portugal nos pênaltis e encara Espanha na semifinal

A primeira semifinal da Eurocopa 2024 está definida. Após o empate sem gols no tempo regulamentar, a França venceu Portugal nos pênaltis, por 5 a 3, no Volkspark, em Hamburgo, e encara a Espanha na próxima fase da competição. Os franceses acertaram todas as cobranças, enquanto João Félix acertou a trave e definiu o resultado da boa partida nesta sexta-feira (5). Além disso, a eliminação dos portugueses marca a despedida de Cristiano Ronaldo em edições de Euro, segundo o próprio jogador.

Dessa maneira, a França venceu a reedição da final da Eurocopa 2016 e conseguiu se vingar dos portugueses. Ao mesmo tempo, a equipe segue viva em busca do tricampeonato europeu e tenta se igualar à Espanha e Alemanha como as maiores vencedoras da competição.

No duelo entre Cristiano Ronaldo e Mbappé, o francês levou a melhor. Este foi apenas a quinta partida entre os craques por clube e seleção, e o jogador do Real Madrid nunca venceu o ídolo CR7, embora tenha avançado de fase nesta sexta-feira.

Dessa maneira, Cristiano Ronaldo se despede de sua última Eurocopa sem balançar a rede nesta edição. O astro foi responsável por abrir as cobranças de pênalti para Portugal, mas não foi o suficiente para garantir a classificação.

Após disputar cinco Copas do Mundo e seis Eurocopas, é a primeira vez que o astro não marca nas duas principais competições de seleções. Aos 39 anos, CR7 foi titular de Portugal em todas as partidas e deu uma assistência, se tornando o recordista de passes para gol na história da Euro.





O jogo

A França tomou a iniciativa do jogo, mas foram os portugueses quem tiveram mais posse de bola. O primeiro tempo foi equilibrado, porém, com poucas chances claras de gol. Dessa maneira, as seleções foram para o vestiário com o placar zerado.

A segunda etapa, no entanto, teve mais emoções. Portugal conseguiu criar as primeiras oportunidades e obrigou o goleiro Maignan a fazer ótimas defesas em tentativas de Bruno Fernandes, Vitinha e Cristiano Ronaldo. Ao mesmo tempo, os franceses tentavam levar perigo em contra-ataques. Assim, Kolo Muani e Camavinga desperdiçaram duas ótimas chances em finalizações de dentro da área. Dessa forma, o placar zerado prevaleceu até o fim do tempo regulamentar.

Na prorrogação, Portugal teve a iniciativa e pressionou em busca da vitória. A primeira grande chance aconteceu com Cristiano Ronaldo, que aproveitou boa jogada de Francisco Conceição, mas finalizou por cima do gol. A França, por sua vez, levou perigo em chutes de fora da área, mas os franceses não estavam com a pontaria em dia. Assim, a disputa por pênaltis definiu a classificação para a semifinal.

Portugal (3) 0x0 (5) França

Quartas de final da Eurocopa 2024

Data e horário: sexta-feira, 05/07/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Volkspark, em Hamburgo (ALE)

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo (Semedo, aos 29′ do 2t), Rúben Dias, Pepe, Nuno Mendes; João Palhinha (Rúben Neves, aos 46′ do 2t), Vitinha (Matheus Nunes, aos 13′ do 2t da prorrogação); Bernardo Silva, Bruno Fernandes (Francisco Conceição, aos 28′ do 2t), Rafael Leão (João Félix, no intervalo da prorrogação); Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

França: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Kanté, Tchouameni, Camavinga (Fofana, na prorrogação) e Griezmann (Dembélé, aos 21′ do 2t); Kylian Mbappé (Barcola, no intervalo da prorrogação); Kolo Muani (Marcus Thuram, aos 40′ do 2t). Técnico: Didier Deschamps.

Árbitro: Michael Oliver (ING)

VAR: Pol van Boekel (HOL)

Cartões amarelos: João Palhinha (POR); Saliba (FRA)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.