Leila Pereira volta a criticar Textor e cobra punição após relatório do STJD

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, comentou sobre o relatório do STJD de conclusão do inquérito sobre as alegações de John Textor de possível manipulação de resultados no Brasileiro. A dirigente do clube paulista disse que o relatório só reforça o que tem dito sobre o dono da SAF Botafogo.

“O relatório reforça o que temos falado nos últimos meses sobre o sr. John Textor. Irresponsável que precisa ser punido exemplarmente pelos crimes que tem cometido contra pessoas, clubes e entidades”, disse.

“Estas denúncias mentirosas, feitas mediante a apresentação de provas forjadas, somente prejudicam a credibilidade do futebol brasileiro”, completou.

O STJD, aliás, analisou as provas que Textor garante ter. Aliás, o julgamento dos documentos é que eles são “imprestáveis”.

Provas de Textor

Textor, afinal, enviou dois vídeos, um de seis minutos e outro de 47. A Good Game, uma empresa contratada pelo empresário para fazer as análises, fez os vídeos.

Além de documento em PDF com nome: “relatório de jogo nível 3 entre SE Palmeiras 5 x 0 São Paulo FC, realizado dia 25/10/2023”, e outros sete jogos.

“John Charles Textor contratou os serviços da empresa “Good Game”. A pretexto de forjar pretensas provas acerca de falsas manipulações de partidas, em prejuízo dos direitos das pessoas físicas e jurídicas injustamente por ele acusadas”, dizia trecho do relatório.