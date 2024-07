Gabriel Brazão analisa vitória do Santos em mais um jogo sem sofrer gols

O Santos venceu o Ceará, fora de casa, nesta sexta-feira (5), em jogo da 14ª rodada da Série B. Assim, chega à liderança provisória da competição. Titular no gol após a lesão de João Paulo, o goleiro Gabriel Brazão analisou o resultado.

“Importante mais uma vitória, um jogo sem levar gols. Agradecer ao departamento médico do clube. Nos últimos dois dias foi uma luta para estar em campo. Os caras são f***. Vamos por mais, seguir trabalhando. Pés no chão. Tem muito campeonato ainda”, falou o goleiro ainda no gramado ao final da partida.

Todavia, o Santos agora volta a campo na segunda-feira (9), quando receberá a equipe do Ituano. O acesso é o maior objetivo do Peixe, mas, questionado sobre a liderança e disputa do título na Série B, Gabriel afirmou que o ideal é pensar jogo a jogo. Ele também valorizou mais um jogo sem sofrer gols na meta do Peixe.

“Vamos pensar jogo após jogo. Pela grandeza do clube, temos que sempre brigar pelo topo. Continuar trabalhando. Esse grupo colherá grandes coisas porque é muito trabalhador. A comissão técnica também vem nos ajudando muito. Merecemos essa vitória. Mais um jogo sem tomar gol é muito importante”, finalizou o goleiro Gabriel Brazão.

Santos secará o Avaí para se manter na ponta da tabela

O Santos, aliás, chega aos 25 pontos em 14 jogos, mas ainda pode ser passado pelo Avaí, segundo colocado com 23, que jogará na rodada apenas na segunda.

