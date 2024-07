São Paulo tem bom desempenho contra o RB Bragantino em casa, na década

O São Paulo encara o RB Bragantino neste sábado (6), às 20h, no MorumBIS, pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor vem de três vitórias seguidas e tenta manter a boa sequência para seguir subindo na tabela. Para isso, aposta no bom retrospecto contra o Massa Bruta na década, quando joga em casa.

Afinal, neste período, as equipes se enfrentaram seis vezes no MorumBIS, com três vitórias do São Paulo, dois empates e uma derrota do RB Bragantino. Além disso, são nove gols marcados pelo Tricolor contra cinco do Massa Bruta.

O primeiro duelo desta década aconteceu pelo Brasileirão de 2020 e terminou empatada em 1 a 1. Raul abriu o placar para o RB Bragantino e Luciano descontou. A igualdade se repetiu no último embate das equipes no Cícero Pompeu de Toledo. Pelo Paulistão desta temporada, os times ficaram no 2 a 2. Erick e Calleri balançaram as redes para o Tricolor, enquanto Thiago Borbas e Laquintana fizeram para o Massa Bruta.

A única vitória do RB Bragantino nesta década aconteceu no Brasileirão de 2021, com uma vitória de 2 a 1. Nos outros jogos, o São Paulo venceu três vezes, com duas vitórias no torneio nacional (3 a 0, em 2022 e 1 a 0, em 2023), além de um triunfo no Paulista de 2021 (1 a 0).

Novo encontro entre São Paulo e RB Bragantino

Agora, as equipes se reencontram no MorumBIS com o mesmo objetivo: entrar no G-4. O São Paulo é o quinto colocado e pode entrar no grupo dos quatro primeiros com uma vitória. Por outro lado, o RB Bragantino está na sétima posição e precisa triunfar para subir na tabela.

