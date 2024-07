Fortaleza x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Fortaleza e Fluminense se enfrentam neste domingo, às 16 horas, na Arena Castelão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, aliás, tem ares de recuperação para ambas as equipes. O Tricolor de Aço perdeu para o Vasco no meio da semana e precisa vencer para não descolar da parte superior da tabela. Já o clube carioca empatou por 1 a 1 com o Internacional na estreia de Mano Menezes como técnico e segue em situação desesperadora na tabela, ocupando a última posição, a quatro pontos do décimo nono colocado.

Onde Assistir

A TV Globo transmite para parte da rede e o Canal Premiére para todo o Brasil, pelo sistema pay-per-view.

Como chega o Fortaleza

A boa notícia para o time é, afinal, a volta de Pikachu, que cumpriu suspensão na derrota para o Vasco. Juan Pablo Vojvoda, entretanto, continua enfrentando diversas ausências. Hércules recebeu um cartão vermelho e, desse modo, terá que cumprir uma suspensão automática. Ademais, no departamento médico, encontram-se Moisés e ⁠Zé Welison, ambos com lesões musculares na coxa, Martínez com um problema no ligamento colateral medial do joelho direito, Calebe em fase de fortalecimento muscular, Pedro Rocha com desconforto na coxa, e Santos lidando com uma infecção respiratória.

Como chega o Fluminense

O atual campeão da Libertadores vive sua pior crise em anos. Afundado na lanterna da competição, não deixará o vigésimo lugar mesmo que vença. Ainda assim, um triunfo fora de casa é encarado como o primeiro passo para a já considerada difícil luta para fugir do rebaixamento à Série B. Em seu segundo jogo à frente do Fluminense, Mano Menezes também enfrenta várias baixas. André e Diogo Barbosa receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora da partida. Além disso, Arias está participando da Copa América 2024 pela seleção da Colômbia, enquanto Lelê, Felipe Melo, Terans, Isaac, Manoel e Calegari estão todos no departamento médico. Marcelo é dúvida dúvida devido a problemas musculares, e Marquinhos está em fase de recuperação de lesão. Por outro lado, Lucumí está de volta após suspensão.

FORTALEZA X FLUMINENSE

Campeonato Brasileiro – 15ª Rodada

Data e horário: 7/7/2024

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Tite e Bruno Pacheco; Rossetto e Zé Welison; Pikachu, Pochettino e Moisés (Machuca); Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Marcelo; Gabriel Pires (Felipe Andrade), Martinelli, Alexsander, Ganso e Keno; Cano. Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Brigida Cirilo Ferreira (Fifa-AL)

VAR: Daiane Muniz (Fifa-SP)

