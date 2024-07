Fluminense acerta o retorno de Nonato

O Fluminense acertou o retorno do meia Nonato. O atleta chega por empréstimo do Santos, com contrato válido por um ano, ou seja, um ano. No entanto, de acordo com o site “GE”, há a possibilidade de extensão do vínculo por mais seis meses.

O Fluminense não pagará nada pela liberação de Nonato do Peixe. O Santos, porém, ganhará um enxugamento na folha salarial. O meia, aliás, está sem espaço no clube paulista. Ele disputou apenas oito partidas em 2024, sendo uma na Série B.

Dessa forma, Nonato voltará ao Fluminense, clube por onde atuou entre 2021 e 2022. O meia marcou quatro gols e deu seis assistências ao longo de 55 partidas. Em sua primeira passagem pelo Flu, inclusive, o jogador também atuou por empréstimo, mas pelo Internacional.

O jogador está com 26 anos e conta ainda com passagens por São Caetano, onde foi revelado, e Ludogorets, da Bulgária. Paulista, Nonato passou ainda pelas categorias de base do Corinthians. O meia não entra em campo há cerca de 45 dias, quando o Santos perdeu para o América-MG por 2 a 1, em 24 de maio, pela Série B.

Aliás, falando em Série B, Nonato torna-se uma das apostas do Fluminense para fugir da Segundona de 2025. O Tricolor é o lanterna do Brasileirão, com apenas sete pontos em 14 partidas. O clube carioca encontra-se cinco pontos atrás do Vitória, o primeiro fora do Z4.

A zona de rebaixamento tem ainda Corinthians (12), Grêmio (11) e Atlético-GO (11). Os gaúchos, inclusive, têm dois jogos a menos do que os demais. O Fluminense visita o Fortaleza neste domingo (06), às 16h.

