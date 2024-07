Palmeiras x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras encara o Bahia neste domingo (7), às 18h30, no Allianz Parque, pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro. E será um duelo direto pela liderança da competição. Afinal, tanto o Verdão quanto o Tricolor de Aço estão no G-4 e com 27 pontos. Contudo, o time de Abel Ferreira leva vantagem no saldo de gols está na terceira posição, com os baianos uma colocação atrás. As duas equipes estão a três pontos do líder Flamengo e precisam da vitória para seguir sua perseguição ao clube carioca.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.

Como chega o Palmeiras

O Verdão deve ter uma grande novidade no time titular. Afinal, o zagueiro Gustavo Gómez chegou a São Paulo na quinta-feira e agora retomou os treinos com o time depois de disputar a Copa América com o Paraguai. Assim, ele deve começar o duelo diante do Bahia. Além disso, também ficam à disposição de Abel Ferreira novamente os meio-campistas Raphael Veiga e Gabriel Menino, que cumpriram suspensão na última rodada. Em contrapartida, o departamento médico segue cheio: Bruno Rodrigues, Lázaro, Zé Rafael e Murilo seguem fora tratando de lesões.

Como chega o Bahia Por outro lado, o técnico Rogério Ceni poderá repetir a mesma escalação pela quarta vez seguida. Sem desfalques por suspensões ou por novas lesões, o Tricolor segue sem poder contar com o lateral-direito Santiago Arias, que disputa a Copa América com a seleção colombiana, e com o volante Acevedo, em recuperação após cirurgia no joelho. Assim, o time deve ser o mesmo que começou na vitória diante do Juventude, na última rodada do Brasileirão. PALMEIRAS X RB BRAGANTINO 15ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 07/06/2024, às 18h30(de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Naves e Piquerez; Aníbal Moreno, Fabinho, Veiga e Gabriel Menino; Estêvão e Flaco Lopez. Técnico: Abel Ferreira

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Everaldo e Thaciano. Técnico: Rogério Ceni,

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Michael Stanislau (RS)

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa-RJ)

