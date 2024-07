Flamengo empata com Cuiabá e seguirá outra rodada na ponta

O Flamengo recebeu o Cuiabá no Maracanã lotado, na noite deste sábado (06), mas ficou apenas no 1 a 1. Derik Lacerda abriu o placar para os visitantes, enquanto Pedro deu números finais.

Com o resultado do Maracaña, o Flamengo segue na liderança do Brasileirão, agora com 31 pontos. O Rubro-Negro é seguido de perto por Botafogo, Palmeiras, Bahia e São Paulo (que jogou na rodada e venceu o Bragantino), todos com 27 pontos. Assim, na melhor das hipóteses para o Fla, a vantagem cairá para três pontos. Já no pior dos cenários, cairá para um.

Assim, o Flamengo terminará o fim de semana na ponta da competição mesmo em caso de vitórias de suas principais ameaças. Paulistas e baianos, inclusive, se enfrentam no Allianz Parque. Já o Botafogo recebe o Atlético-MG. O Cuiabá, por sua vez, está em 15º, com 14 pontos.

O Flamengo, muito por conta dos berros da torcida, começou dominante na partida. Inclusive, teve uma boa chance com Gerson logo no início. No entanto, aos 5 minutos, um lance que mudou a partida: Derik Lacerda fez grande jogada individual, invadiu a área e marcou após a bola desviar em David Luiz.

Com 1 a 0 no placar, o Cuiabá passou a se fechar, explorando ainda mais os contra-ataques. Já o Flamengo, que pareceu sentir o gol, esbarrava também na falta de inspiração do meio-campo. Vale lembrar que Tite escalou o Fla com três volantes de origem: Allan, Pulgar e Gerson (este, porém, jogou mais como meia). Aos 38, Bruno Henrique saiu lesionado, dando lugar a Lorran. Dessa forma, o Fla passou a ter um meia de origem, enquanto Gerson foi deslocado para o ataque.

O Fla melhorou com a mudança. Inclusive, logo com um minuto em campo, o jovem de 18 anos serviu Gerson, que se enrolou com a bola. Na sequência, Luiz Araújo cobrou falta com perigo. Apesar de mais ofensivo, o Fla ficou mais exposto na defesa e viu Rikelme quase marcar. Logo depois, Pitta perdeu um gol inacreditável. No apagar das luzes, Pedro respondeu com boa cabeçada, mas em vão.

Mudança no intervalo surte efeito, e Flamengo arranca empate

O Flamengo voltou do intervalo com menos um volante, afinal, Werton entrou no lugar de Allan. A mudança já mostrou resultado aos 2 minutos, quando Luiz Araújo acertou bom chute de fora da área. Três minutos mais tarde, o camisa 7 finalizou novamente com perigo. No rebote, Werton mandou para fora. Pedro também teve uma finalização com perigo, mas o Cuiabá conseguiu responder com Ramon, Garoto do Ninho.

Aos 14, em um momento de tensão da torcida do Flamengo, Ayrton Lucas encontrou um cruzamento primoroso para Pedro, que marcou de cabeça e empatou a partida. Embalado, o Fla tentou a virada em chute de fora da área de David Luiz. Aos 31, foi Gerson quem arriscou de fora da área, mas parou em boa defesa de Walter.

Na reta final da partida, até pela necessidade do resultado, o Flamengo teve o seu melhor momento na partida. Assim, martelou demais o Cuiabá, que começou a demonstrar cansaço. Aos 35, inclusive, Luiz Araújo teve outra boa finalização de fora da área. O técnico Tite chamou a atenção por tirar Lorran e Werton, que tinham entrado no jogo, para colocar Matheus Gonçalves e Carlinhos.

Próximos compromissos

O Flamengo volta a campo agora na próxima quinta-feira (11), quando recebe o Fortaleza, às 20h, também pelo Brasileirão. Já o Cuiabá só joga agora no sábado (13), quando visitará o Bahia às 16h.

FLAMENGO X CUIABÁ

15ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 6/7/2024

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Pulgar, Allan (Werton – Intervalo e Matheus Gonçalves, aos 37’/2ºT ) e Gerson; Bruno Henrique (Lorran, aos 38’/1ºT e Carlinhos, aos 37’/2ºT) , Luiz Araújo e Pedro. Técnico: Tite

CUIABÁ: Walter; Rikelme (Bruno Alves, aos 28’/2ºT) , Marllon, Alan Empereur e Ramon; Fernando Sobral, Lucas Mineiro e Denilson; Jonathan Cafu, Isidro Pitta e Derik Lacerda (Clayson, aos 09’/1ºT) . Técnico: Petit

Gols: Derik Lacerda, 05’/1ºT (0-1); Pedro, 14’/2ºT (1-1)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (Fifa – PE)

Auxiliares: Alessandro Avaro Rocha de Matos (BA) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Pedro (FLA); Ramon e Derik Lacerda (CUI)

