São Paulo bate o RB Bragantino e chega à quarta vitória seguida

O São Paulo se impôs em casa e venceu o RB Bragantino por 2 a 0, neste sábado, no MorumBIS, pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por André Silva e Luciano, todos no segundo tempo. A partida ficou marcada por bastante equilíbrio e com chance das duas equipes. Mas o Tricolor conseguiu aproveitar o apoio da torcida para conseguir a quarta vitória seguida e entrar no G-4 novamente.

Com o resultado, o São Paulo chega aos 27 pontos e subiu para a quarta colocação. Por outro lado, o RB Bragantino estacionou nos 20 pontos e está na sétima posição, mas pode cair na tabela a depender de outros resultados.

Primeiro tempo truncado no MorumBIS

A primeira etapa foi bastante truncada. O São Paulo dominou mais as ações do jogo e teve mais posse de bola. Contudo, o Massa Bruta se manteve organizado, sem gerar tantos espaços . As primeiras oportunidades claras, inclusive, foram do time de Bragança Paulista. Eduardo Sasha recebeu dentro da pequena área, mas parou em boa defesa de Jandrei. Depois, Raul apareceu sozinho na área e cabeceou para fora, mas ele já estava em posição irregular. Depois disso, os donos da casa cresceram. Entretanto, a melhor chance aconteceu apenas no final do primeiro tempo. Lucas lançou Wellington Rato nas costas da zaga do Braga. O camisa 27 ficou cara a cara com Cleiton, tentou encobrir o goleiro, mas colocou muita força na bola, que acabou saindo sobre o gol. Assim, com poucas chances, as equipes foram para o intervalo sem alterar o placar.

André Silva abre o placar

O RB Bragantino voltou do intervalo mais ousado e ofensivo. Muito pela substituição de Pedro Caixinha, que tirou o volante Raul e acionou o atacante Vitinho. Assim, os visitantes criaram as melhores chances na etapa final, com Mosquera, Vitinho e Eduardo Sasha. Mas os três finalizaram por cima do gol, com muita força. Contudo, quem abriu o placar foi o São Paulo. Aos 20 minutos, a zaga do Massa Bruta afastou mal a bola. Luiz Gustavo acionou Rato, que deu lindo passe para Luciano. O camisa 10 chutou de primeira e Cleiton fez a defesa parcial. No rebote, André Silva apareceu para empurrar para o gol e abrir o placar.

Luciano garante vitória do São Paulo

Após o tento, o RB Bragantino se lançou ao ataque, mas parando na boa partida do sistema defensivo. Quando uma pressão começou a se ensaiar, Rodrigo Nestor foi empurrado dentro da área. Luciano bateu, Cleiton defendeu, mas no rebote, o camisa 10 guardou e deu números finais na partida. Quarta vitória seguida dos comandados de Luis Zubeldía.

SÃO PAULO x RB BRAGANTINO

15ª rodada do Brasileirão-2024

Data: 06/7/2024 (sábado)

Local: Estádio do MorumBIS, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Jandrei; Igor Vinícius (Diego Costa, aos 34/2ºT), Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Alisson; Wellington Rato (Rodrigo Nestor, aos 34/2ºT), Lucas (Erick, aos 47/2ºT) e Luciano; André Silva (Bobadilla, aos 47/2ºT). Técnico: Carlos Gruezo

RB BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Raul (Vitinho, intervalo), Lucas Evangelista (Eduardo, aos 40/2ºT) e Lincoln; Eric Ramires (Gustavinho, aos 26/2ºT), Henry Mosquera (Vinicinho, aos 35/2ºT) e Eduardo Sasha (Thiago Borbas, aos 26/2ºT). Técnico: Pedro Caixinha.

Gols: André Silva, 19’/2°T (1-0); Luciano, 44’/2°T (2-0)

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE-FIFA) e Jean Márcio dos Santos (RN)

VAR: Daiane Muniz (Fifa-SP)

Cartões amarelos: Arboleda e Welington (SAO); Eduardo Sasha e Lincoln (RBB)

Cartão vermelho:

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post São Paulo bate o RB Bragantino e chega à quarta vitória seguida apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.