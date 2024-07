Tite explica saídas de Lorran e Werton após entrarem na partida

Após o empate do Flamengo em 1 a 1 com o Cuiabá, o treinador Tite explicou o porquê de ter colocado Lorran e Werton no jogo e depois ter tirado a dupla de promessas do Fla. O primeiro entrou aos 38 do primeiro tempo no lugar de Bruno Henrique, que saiu lesionado. Já o segundo substituiu Allan no intervalo. Ambos saíram aos 38 da etapa complementar, para os lugares de Carlinhos e Matheus Gonçalves, respectivamente.

“O jogo se apresentou, tentamos usar dois pivôs, substituímos os meninos para criar as alternativas que precisámos e fica aqui o respaldo aos meninos. Queria trabalhar em cima da projeção. Busquei um jogador de articulação para dar mais volume. Como eu tenho o Lorran junto com o Gerson, que são dois articuladores, eles se procuram, a ideia foi tê-los. Depois, montamos uma estratégia para furar o bloco médio e baixo deles (Cuiabá). Tínhamos que fazer o movimento no último terço. É difícil não falar da questão do calendário. A gente faz a análise do adversário e não tem como treinar para esse jogo. Você coloca no vídeo e tenta fazer com que as coisas cheguem na hora. Não conseguimos manter a regularidade para colocar a gente na cara do gol, de ter uma finalização mais limpa. Temos que reconhecer que, do outro lado, o Walter estava num dia iluminado”, comentou Tite.

O treinador ainda voltou a reclamar do calendário do Brasileirão. O Flamengo recebeu o Cruzeiro na noite do último domingo (30), depois encarou o Atlético-MG, em Belo Horizonte, na quarta-feira (03), e agora pegou o Cuiabá. Vale lembrar que o Fla não pôde contar com sete atletas em todas as partidas.

Desses, quatro estão convocados para a Copa América (De La Cruz, Arrascaeta, Viña e Varela), dois lesionados (Cebolinha e Igor Jesus) e um à espera de propostas (Gabigol). Inclusive, Tite questionou se a citada lesão de Bruno Henrique não tem relação com o acúmulo de jogos.

“Eu não sei se, o Bruno Henrique estando limpo, ele consegue sair do contato e não machucar. Mas quando há jogos excessivos a propensão de um atleta machucar é muito maior. Fica o registro. Se o sindicato dos atletas colocou que 66 horas é o tempo mínimo (entre uma partida e outra), eles estão errados também. Estou colocando na condicional. Eu não sei se isso pode ter influenciado a ele ter se machucado”, acrescentou.

Descanso no calendário

Com o resultado do Maracaña, o Flamengo segue na liderança do Brasileirão, agora com 31 pontos. O Rubro-Negro é seguido de perto por Botafogo, Palmeiras, Bahia e São Paulo (que jogou na rodada e venceu o Bragantino), todos com 27 pontos.

Assim, na melhor das hipóteses para o Flamengo, a vantagem na liderança cairá para três pontos. Já no pior dos cenários, a gordura na ponta da competição cairá para um. Assim, o Flamengo terminará o fim de semana na ponta da competição mesmo em caso de vitórias de suas principais ameaças. Paulistas e baianos, inclusive, se enfrentam no Allianz Parque. Já o Botafogo recebe o Atlético-MG.

Nas últimas quatro rodadas do primeiro turno, o Fla de Tite receberá Fortaleza e Criciúma, além de visitar Internacional (partida ainda sem data) e Vitória. O embate contra os cearenses será realizado daqui a quase uma semana, na quinta-feira (11), às 20h, no Maracanã. Depois, jogará apenas no dia 20. Dessa forma, haverá um descanso.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Tite explica saídas de Lorran e Werton após entrarem na partida apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.