Cruzeiro x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Cruzeiro e Corinthians se enfrentam neste domingo (7/6), às 16 horas, no Mineirão, pela 15ª rodada Brasileiro. Vindo de derrota para o Criciúma, a Raposa busca recuperação em casa, onde está invicta na competição, o que a deixará próxima do G4.próxima ao G4. Já o Corinthians, que derrotou o Vitória quinta-feira (4) com direito a gol no último minuto, busca deixar a zona de rebaixamento. Este jogo terá a cobertura da Voz do esporte, com a transmissão se iniciando às 14h40 (de Brasília), com o tradicional pré-jogo. Nele, as informações sobre os rivais desta tarde. E com a bola rolando, João Delfino está na narração.