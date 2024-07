Atlético-GO se aproxima da contratação de Joel Campbell

O Atlético-GO está perto de contratar Joel Campbell, atacante da Costa Rica que já disputou três Copas do Mundo e atuou por clubes europeus como Arsenal (ING), Villarreal (ESP), Olympiacos (GRE), Lorient (FRA), Frosinone (ITA) e Sporting (POR). O jogador de 32 anos já tem um acordo com o Dragão. Atualmente vinculado ao Alajuelense, da Costa Rica, Campbell deve chegar por empréstimo até o final do ano, caso o negócio se concretize nos próximos dias.

Campbell começou sua carreira no Saprissa e se destacou como um dos principais jogadores da Costa Rica na última década. Em 2014, o país da América Central terminou na oitava posição na Copa do Mundo do Brasil. Ele também participou dos Mundiais de 2018, na Rússia, e 2022, no Catar.

Na última temporada pelo Alajuelense, Campbell disputou 56 jogos, marcou 16 gols e deu cinco assistências. Antes disso, passou cinco anos no México, jogando por clubes como León e Monterrey.

Campbell, por fim, participou da atual Copa América, nos Estados Unidos, com a Costa Rica, que foi eliminada na fase de grupos. Ele jogou três partidas (sendo titular em apenas uma) e, afinal, não marcou gols. No jogo de estreia contra o Brasil, entrou no decorrer do empate por 0 a 0.

