Arrascaeta também se pronunciou sobre a fala de Andreas Pereira, nas vésperas do duelo entre Brasil e Uruguai. O camisa 10 da Celeste, que jogou com o brasileiro no Flamengo, falou sobre a situação e colocou panos quentes na polêmica.

Na última quinta-feira (5), Andreas afirmou que o Uruguai “sonha” em ter uma seleção igual à do Brasil. Foi o combustível usado pela seleção para a partida das quartas de final da Copa América.

“Vocês que moram no Brasil sabem muito melhor do que eu que provocações acontecem toda hora, fazem parte do futebol… A gente se motiva mais pelo nosso país, por defender e dar uma alegria ao povo uruguaio. Isso é o mais importante”, afirmou Arrascaeta, após a classificação para a semifinal.

O meia do Flamengo foi menos forte nas declarações do que Luis Suárez, seu companheiro de seleção. Arrascaeta foi um dos cobradores do Uruguai nos pênaltis contra o Brasil.

“Eu conheço o Andreas também. É um menino de bom coração. Foi infeliz, talvez, em algumas palavras… Mas a gente fica feliz de ter vencido e seguido em frente na Copa”.

Agora, o Uruguai vai enfrentar a Colômbia na semifinal na quarta-feira (10). No outro lado da chave, Argentina e Canadá brigam por um lugar na decisão da Copa América.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Arrascaeta, sobre declaração de Andreas Pereira: ‘Foi infeliz’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.