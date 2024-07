River Plate aceita proposta do futebol russo por Esequiel Barco

Na volta do calendário para o segundo semestre do River Plate, Esequiel Barco não deve ser opção para o técnico Martín Demichelis. Isso porque a diretoria do clube argentino aceitou oferta do Spartak Moscou (Rússia) para negociar o atacante de 25 anos. O valor oferecido é de 16 milhões de dólares, equivalente a R$ 87,9 milhões na cotação atual.

Nos últimos dias, a alta cúpula da representação de Buenos Aires estudou a proposta dos mais diferentes ângulos. O elemento técnico era visto com preocupação, já que a equipe sofreu críticas mesmo com um título na temporada e a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores. Em 81 partidas, nos últimos dois anos, Barco marcou 11 gols e deu 15 assistências.

Por outro lado, a questão econômica sempre foi vista como de grande vantagem. Em especial, por significar uma margem de lucro considerável quando se olha o modelo de negócio feito em sua contratação.

Em 2022, o River pagou 4,4 milhões de dólares (R$ 24,7 milhões, na época) como taxa de empréstimo para tirar o atacante do Atlanta United. Um ano e meio depois, os bons desempenhos do jogador levaram o Millonario a executar a opção de compra que estava em sete milhões de dólares (R$ 33,7 milhões). Entretanto, com pagamento em parcelas semestrais de pouco menos de 1,2 milhão de dólares (R$ 5,7 milhões) entre março deste ano e setembro de 2026.

Experiência inédita

Desse modo, o aspecto financeiro teve maior peso e, agora, River Plate e Spartak tratam das questões burocráticas para o negócio ser sacramentado. Algo, aliás, que vai proporcionar a primeira experiência de Esequiel Barco no Velho Continente. Após surgir no Independiente, ele foi diretamente para a MLS antes de retornar ao futebol argentino.

