Garro desabafa sobre má fase do Corinthians: ‘Difícil’

O meia Rodrigo Garro deixou o campo irritado após a derrota do Corinthians para o Cruzeiro neste domingo. O argentino, que está suspenso para o duelo diante do Vasco, no meio de semana, admitiu que o clube vive momento difícil e evitou falar muito da partida, já que, segundo o próprio, estava de cabeça quente.

“Não tem explicação. A verdade é que é um momento difícil que sofre o clube, que sofremos nós em campo, também. Temos de levantar a cabeça e seguir em frente. Neste momento não tenho palavras, porque depois de uma noite como essa não tenho palavras. Não está funcionando, tem que ver. Não tenho muitas palavras neste momento, só abraçar o grupo. Depois de uma derrota assim, é difícil, não quero dizer coisas que depois me arrependa”, desabafou.

Com a derrota no Mineirão, o Corinthians segue na 17ª posição do Campeonato Brasileiro, com apenas 12 pontos conquistados. Os gols da Raposa foram marcados por Matheus Pereira, Barreal e Gabriel Verón.

Na próxima rodada, o Corinthians vai até o Rio de Janeiro para encarar o Vasco, na quarta-feira, às 19 horas (de Brasília). Rodrigo Garro não estará presente pois tomou o terceiro cartão amarelo na derrota diante do Cruzeiro.

