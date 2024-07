Após choque de cabeça, Renê, do Inter, é substituído ainda no primeiro tempo

Lateral-esquerdo do Internacional, Renê passou por um susto no duelo contra o Vasco, na noite deste domingo (7). Isso porque, ainda no primeiro tempo do duelo pela 15ª rodada, que ocorreu no Beira-Rio, ele caiu no gramado desacordado. O atleta sofreu um forte choque após dividida no alto com Rojas, do Cruz-Maltino. Houve sangramento na cabeça do jogador do Colorado, que precisou deixar a partida na maca.

Em seguida, Renê deixou o estádio de ambulância e foi encaminhado para um hospital de Porto Alegre. Aliás, ele saiu de campo consciente. O departamento médico do Inter comunicou que o jogador sofreu um trauma no crânio, além de um corte. A paralisação do jogo teve duração de sete minutos, e Robert Renan entrou improvisado na lateral esquerda.

Depois da realização dos exames de imagem, caso ele receba alta, terá que cumprir protocolo de concussão de cinco dias. Ou seja, é desfalque certo para compromisso seguinte da equipe. Exatamente quando enfrentará o Bragantino, na próxima terça-feira (9), às 19h (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedi, em Bragança Paulista.

Assim, devido ao incidente, Renê será baixa no Internacional em quatro embates consecutivos. A propósito, até aqui na temporada, o lateral-esquerdo esteve em 29 dos 34 compromissos do Colorado em 2024.

Renê e Internacional conversam por renovação de contrato

O clube abriu negociações para tentar renovar o contrato do atleta por mais um ano. Por sinal, o vínculo expira ao fim da atual temporada. Aliás, neste atual cenário, o lateral-esquerdo poderia já assinar pré-contrato com qualquer outro clube e deixar o Inter sem custos. Como as tratativas ainda estão em estágio inicial, o desfecho ainda é incerto. A diretoria seguira com as conversas junto ao estafe de Renê, e seu desempenho na sequência da temporada será essencial para a decisão sobre o cenário.

Renê defende o Internacional desde 2022 e soma 115 partidas desde então. No atual grupo, ele é o quarto jogador que mais vezes vestiu a camisa, ficando atrás apenas de Alan Patrick, Bustos e Vitão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .

O post Após choque de cabeça, Renê, do Inter, é substituído ainda no primeiro tempo apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.