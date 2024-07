Abel Ferreira fala sobre momento de Dudu e evita Gabigol

Neste domingo (7), o Palmeiras derrotou o Bahia por 2 a 0, em jogo disputado no Allianz Parque, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, a coletiva do técnico Abel Ferreira foi pautada em Dudu e a sua possível transferência ao Flamengo.





Inicialmente, ele citou a ausência do camisa 7. Na visão do português, o atleta ficou desgastado fisicamente após o duelo contra o Grêmio e precisou do repouso. Inclusive, o comandante deixou claro que conta com Dudu para a sequência da temporada.

“O jogo não estava para o Dudu entrar. O Dudu depois do jogo contra o Grêmio, naquele campo que nem sei se posso chamar de campo — jogou 20, 25 minutos e é um campo que deixa marcas. Eu já disse na última coletiva, eu conto com todos os jogadores que estão dentro do elenco, e o Dudu está. Portanto, conto com o Dudu”.

Por fim, Abel Ferreira descartou qualquer comentário sobre uma troca de Gabigol e Dudu. O comandante afirmou que apenas a diretoria pode falar do tema.

“Tive que conhecimento da notícia antes do jogo. Eu vou ser coerente como o que tenho dito: não vou falar de especulações, novela. Já disse várias vezes que assunto de transferência é a com a direção, treinador treina e roupeiro roupa, direção dirige”.

