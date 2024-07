Artur Jorge não condiciona vitória do Botafogo a ter um jogador a mais

Técnico do Botafogo, Artur Jorge não condiciona a vitória sobre o Atlético-MG por 3 a 0 ao fato de o adversário ter um jogador a menos desde os 23 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, aliás, o zagueiro Rabello, da equipe mineira, era o último homem quando impediu que Luiz Henrique ficasse sozinho, na cara do gol adversário. O Glorioso vencia por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, neste domingo (7), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Não caiam na tentação de falar na diferença de jogadores em campo, porque até àquela altura já tínhamos sido capazes de não só fazer gol, como controlar todos esses primeiros 25 minutos”, disse o técnico bracarense, em entrevista coletiva após a partida contra o Galo.

Em seguida, Artur Jorge valoriza a vitória e conta como enxergou o modo pelo qual o Botafogo construiu a goleada sobre o Atlético-MG.

“Era muito importante bater um rival de muito bom nível e somar mais uma vitória em uma sequência na qual conquistamos sete de nove pontos. Encurtamos a diferença para o primeiro. Controlamos o jogo, especialmente no segundo tempo, depois de alguns ajustes que fizemos no intervalo, tivemos essa intensidade e muita bola próxima da área contrária. Aumentamos as tentativas de finalização, algo que vínhamos tendo menos do que mostramos em outras ocasiões. Foi uma vitória justa e merecida”, completou.

O Botafogo soma 30 pontos e está na vice-liderança do Brasileirão, O Flamengo, líder, tem 31.

