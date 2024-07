Após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa América para o Uruguai, Andreas Pereira desabafou nas redes sociais. Assim, o jogador do Fulham afirmou que e não viu problemas em suas declarações antes da partida, que repercutiram mal entre os jogadores da Celeste. Para ele, o único objetivo foi exaltar a história do Brasil no mundo do futebol.

“Exaltar a nossa história, acreditar e ter orgulho das 5 e dos nossos atletas não é denegrir a imagem de ninguém. Não podemos comprar essa narrativa”, desabafou Andreas.

Nesse sentido, antes do duelo válido pelas quartas de finais da Copa América, o meio-campista concedeu entrevista coletiva e disse que a Seleção tem jogadores que “eles sonhariam ter no Uruguai”.

Uma publicação compartilhada por Andreas Pereira (@andreaspereira)

Dessa forma, o Uruguai utilizou o trecho como vídeo motivacional para conseguir a classificação. Depois da partida, o atacante Luis Suárez provocou Andreas e disse que o jogador era reserva de Arrascaeta no Flamengo.

“Nenhum time, nenhum lugar me faz ter mais orgulho em estar do que na Seleção. Que incomoda quando nos posicionamos, falamos, quando levantamos a voz e mostramos a nossa alegria e orgulho em ser brasileiros”, disse o brasileiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post ‘Dói para muita gente ver as 5 estrelas no nosso peito’, desabafa Andreas Pereira apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.