Flamengo monitora situação de Viña após declaração de Bielsa

O Uruguai avançou à semifinal da Copa América, e o Flamengo seguirá desfalcado até o fim da Data-Fifa. A sequência celeste é sinal de alerta para o Rubro-Negro, visto o risco de lesão, que monitora a situação clínica dos jogadores de perto. Principalmente a do lateral Matías Viña.

A classificação do Uruguai à semifinal da Copa América liga um alerta no Flamengo, que observa o quarteto uruguaio com atenção. Para além do desgaste, o risco de lesão também preocupa o Rubro-Negro devido ao calendário estreito entre grandes competições. Matías Viña, por exemplo, tem atuado no limite físico e precisou ser substituído no empate com o Brasil, na noite do último sábado.

É claro que o Flamengo tem monitorado o quarto de forma individual durante a Copa América. Tem sido feito um trabalho conjunto entre clube e departamento médico da Celeste para analisar e preservar cada atleta jogo a jogo. A expectativa do Rubro-Negro é tê-los todos à disposição no dia 20, contra o Criciúma, em Brasília.

Flamengo monitora Viña

O lateral-esquerdo Matías Viña deixou os gramados do jogo contra o Brasil ainda no intervalo e preocupou os torcedores do Flamengo. Segundo o técnico Marcelo Bielsa, a substituição ocorreu por precaução, mas não há qualquer lesão diagnosticada até o momento.

“Com Viña não aconteceu lesão muscular. Houve um esgotamento na parte posterior do músculo, que pode ser prévio de uma lesão”, explicou Bielsa em coletiva pós-jogo.

Titular absoluto, Viña atuou ao menos 70 minutos em todos os jogos da fase classificatória da Copa América. Na estreia contra o Panamá, por exemplo, disputou os 90 minutos da convincente vitória por 3 a 1. Aliás, o lateral contribuiu diretamente com dois gols nessa partida: um tento e uma assistência.

Flamengo permanece desfalcado

A classificação do Uruguai à semifinal significou duas coisas para o Flamengo. A primeira, o Rubro-Negro se mantém desfalcado diante do Fortaleza, na quinta-feira. A segunda é que os uruguaios ainda têm obrigatoriamente mais dois jogos a disputar pelo torneio continental. Ou avançam à final única ou duelam pela terceira colocação final da competição.

Porém, o pior já passou e agora falta pouco. O jogo contra o Fortaleza, na próxima quinta-feira (11), será o último do Flamengo com desfalques por convocação. Isso porque o confronto com o Internacional ainda não tem data definida, e, sendo assim, o Rubro-Negro só retorna aos gramados no dia 20 para encarar o Criciúma, em Brasília.

A Copa América 2024 se encerra no próximo dia 14 de julho. Caso o Uruguai não avance à final, terá que disputar o terceiro lugar do torneio no final de semana do dia 13. Ou seja, o quarteto celeste pode ter até uma semana de treino com Tite antes de voltar a atuar pelo Flamengo.

Conforme mencionado, o próximo desafio do Flamengo é contra o Fortaleza, na quinta-feira (11). O duelo válido pela 16ª rodada está marcado para as 20h, no Maracanã.

