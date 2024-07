Falcao García vai estrear pelo Millonarios contra o River Plate

Antes de rumar à Europa se tornar uma histórica figura do futebol colombiano, Falcao García teve dois clubes de suma importância em sua trajetória: Millonarios e River Plate. E são justamente esses clubes que, na próxma terça-feira (9), vão colaborar com capítulo especial em sua trajetória.

Às 18h30 (de Brasília), argentinos e colombianos se enfrentam em partida amistosa, no Mâs Monumental, onde o centroavante deve fazer sua primeira partida pelo Embajador. Além disso, o fato das equipes estarem fora do ritmo de competição, desde o início da Copa América, faz com que o duelo também sirva como uma “mini pré-temporada”.

Fato é que, diante da oportunidade de jogar profissionalmente pela primeira vez em seu país, Falcao reconhece que os últimos dias tem sido carregados de m11uita emoção. Algo que, naturalmente, também deve ocorrer no contexto da partida da próxima terça.

“Tem sido dias de muita intensidade, muito emocionantes. E não existe melhor maneira de iniciar esse caminho do que enfrentar o River que, para mim, também significa muitíssimo”, disse o centroavante no embarque da delegação do Millonarios para a Argentina.

A carreira do Tigre

Logo após surgir nas categorias de base do Lanceros de Boyacá, Falcao García foi para a base do Millonarios antes de, ainda como sub-20, rumar para o River Plate. Dessa forma, foi em solo argentino que o atacante complementou sua formação e estreou como profissional.

Após cinco temporadas na representação de Buenos Aires, Falcao García chegou ao Porto e constituiu uma imagem de profundo respeito no clube lusitano. Entre 2009 e 2011, foram 87 onde fez 71 gols, deu 11 assistências e seis títulos em um relativamente curto espaço de tempo. Desse modo, ele abriu as portas para chegar ao Atlético de Madrid onde também fez história. O faro de gol afiado lhe rendeu estatísticas da ordem de 91 jogos com 70 tentos, cinco assistências e mais três taças para seu currículo.

Por conta de tais desempenhos, o centroavante sempre foi presença marcante na seleção da Colômbia. Com direito, aliás, a sustentar a marca de maior artilheiro da história com a camisa dos Cafeteros. Nesse sentido, ele fez 36 gols em 104 jogos.

Daí em diante, Falcao passou duas vezes pelo Monaco além de Manchester United, Chelsea e Galatasaray antes de sua chegada ao Rayo Vallecano, em 2021. Na equipe de Vallecas, todavia, ele não conseguiu repetir o aproveitamento habitualmente elevado. Tanto é que, ao longo de 80 partidas, foram somente 12 gols e uma assistência.

