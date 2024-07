Fluminense amarga 3ª pior campanha dos pontos corridos após a 15ª rodada

O Fluminense não consegue reagir no Campeonato Brasileiro e voltou a perder, desta vez para o Fortaleza por 1 a 0, no Castelão. Lanterna, com apenas 7 pontos, a equipe carioca amarga, no momento, a terceira pior campanha da história dos pontos corridos em 15 rodadas.

Dessa forma, o Tricolor conquistou apenas 15% (7) dos pontos possíveis (45), tendo somente uma vitória, diante do Vasco, em abril, no Maracanã. O time já acumula quatro empates e 10 derrotas até aqui, sem esboçar qualquer reação e aumentar a preocupação do torcedor.

Além disso, os comandados de Mano Menezes têm 87,8% de probabilidade de rebaixamento na atual temporada, segundo os dados do Departamento de Matemática da UFMG.

Sendo assim, com 69 pontos a disputar, o time terá que conquistar mais da metade para alcançar a marca de 45 (13 vitórias), número ideal para evitar a queda. Em 2009, quando a equipe teve uma arrancada no segundo turno, tinha 11 pontos nesta altura do campeonato.

Na próxima rodada, o Tricolor mede forças com o Criciúma na quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), no Heriberto Hülse, pela 16ª rodada. O treinador não poderá contar com Germán Cano, que recebeu cartão amarelo, mesmo no banco de reservas.

Por outro lado, terá os retornos do lateral-esquerdo Diogo Barbosa e do volante André, que voltam de suspensão, e reforçam a equipe em Santa Catarina.

Piores campanhas do Brasileirão por pontos corridos após 15 rodadas

1º – 4 pontos – Chapecoense (2021)

2º – 6 pontos – Avaí (2019)

3º – 7 pontos – Fluminense (2024)

4º – 8 pontos – Figueirense (2012)

5ª – 8 pontos – América-MG (2016)

– 8 pontos – Atlético-GO (2017)

– 8 pontos – Paysandu (2003)

