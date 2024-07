Três torcedores do Corinthians morrem em acidente com van na volta de BH

Um acidente com uma van causou a morte de três torcedores do Corinthians que estavam no veículo. Eles retornavam para São Paulo após assistirem à derrota do Timão por 3 a 0 para o Cruzeiro no Mineirão, no último domingo (07), pela Série A. O episódio ocorreu na BR-262, em Ibatiba, no Espírito Santo, após colisão com ônibus, na madrugada desta segunda-feira (08).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Espírito Santo, o incidente ocorreu por volta de 1h40 no km 169 da BR-262. No caso, houve uma batida frontal da van com o ônibus. Ao todo 11 pessoas foram vítimas no episódio com duas mortes ainda na estrada. A outra ocorreu já em um hospital próximo e outros envolvidos sofreram ferimentos leves. Assim, receberam atendimento ainda na rodovia.

Vale ressaltar que todas as vítimas eram passageiras da van, que deixou Belo Horizonte após o confronto pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por sinal, o ônibus estava no outro sentido, no caso em direção à capital mineira. Segundo informações iniciais da PRF, o veículo que levava os torcedores do Corinthians invadiu a faixa contrária. Inclusive, a pista não sofria qualquer tipo de interferência climática. Ou seja, nas melhores condições para locomoção e sem qualquer forma de interdição.

Situação semelhante em 2023

No confronto do ano passado entre Coringão e a Raposa, outros torcedores do time paulista também sofreram acidente na volta do embate em Belo Horizonte. Na oportunidade, o episódio foi com um ônibus que tombou na BR-381, próximo ao KM 526, em Brumadinho, na região metropolitana. Na ocasião, sete pessoas morreram e 36 ficaram feridas. Aliás, o motorista do ônibus responderá na Justiça por acusação de homicídio culposo.

Corinthians desesperado na Série A

A campanha do Corinthians no Campeonato Brasileiro preocupa. Afinal, o time se encontra na zona de rebaixamento, pois está na 17ª colocação, com 12 pontos. A derrota por 3 a 0 para o Cruzeiro foi a sétima no torneio e o revés impede que o Timão tente engatar uma sequência de recuperação.

Isso porque na partida anterior venceu o Vitória por 3 a 2, já nos acréscimos. Aliás, apenas o segundo resultado positivo na Série A. No compromisso seguinte, o Corinthians vai ao Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco, na próxima quarta-feira (10). O duelo válido pela 16ª rodada da Série A ocorre às 19h (de Brasília), em São Januário.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .

O post Três torcedores do Corinthians morrem em acidente com van na volta de BH apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.