No último sábado (06/07), Werton entrou no segundo tempo do jogo entre Flamengo e Cuiabá. No entanto, ele não protagonizou uma boa atuação no Maracanã e foi substituído no fim da partida. O confronto terminou empatado em 1 a 1.

LEIA MAIS: Gabigol retorna ao Flamengo diante do Fortaleza

Assim, Werton se manifestou nas redes sociais depois do jogo e reconheceu que não desempenhou uma boa atuação.

“Cinco meses sem jogar, senti o jogo… Valeu pelas mensagens! Sempre buscando melhorar! SRN”, escreveu Werton nas redes sociais.

Cria do Flamengo

Werton é cria das categorias de base do clube e vem lutando por espaço no profissional. O atacante de 20 anos vem sendo relacionado para os últimos jogos e tem ficado como opção no banco de reservas.

O Flamengo agora entra em campo na próxima quinta-feira (11/07), diante do Fortaleza, às 20h (de Brasília), no Maracanã, pelo Brasileirão. Com Werton relacionado, os jogadores rubro-negros buscam uma vitória dentro de casa para disparar no campeonato. O time de Tite está na liderança, com 31 pontos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Werton reconhece má atuação em Flamengo x Cuiabá: ‘Senti o jogo’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.