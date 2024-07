Dorival tenta fazer Brasil reagir nas Eliminatórias; veja o calendário

Eliminado nas quartas de final da Copa América pelo Uruguai, o Brasil volta suas atenções para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Assim, a seleção terá pela frente mais seis partidas neste ano, e caberá ao técnico Dorival Júnior fazer com que o grupo de jogadores reaja.

Vale lembrar que, no momento, a Seleção Brasileira ocupa a sexta colocação na competição e vem de três derrotas seguidas, para Uruguai, Colômbia e Argentina. Todas elas foram sob o comando de Fernando Diniz.

Sequência das Eliminatórias

A CBF trabalha para levar o próximo duelo, contra o Equador, para o estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Afinal, a capital gaúcha já era a preferida da entidade mesmo antes de enfrentar as enchentes no início de maio. A tragédia, portanto, reforçou ainda mais o intuito, visando a solidariedade.

Depois de enfrentar três semifinalistas da Copa América em sequência, o Brasil terá pela frente Equador, Paraguai, Chile, Peru e Venezuela. Além disso, reencontra o Uruguai, em novembro, no último jogo deste ano. Apesar da eliminação do último sábado (6), Dorival demonstrou otimismo com a sequência do trabalho.

“Acho que é um trabalho moroso, paciencioso, tudo o que queremos é acelerar para voltar a ter essa equipe. Todo esse sentimento que estamos tendo, olhando, observando, será importante. Alinharmos tudo isso, sentarmos com a CBF, conversarmos sobre tudo o que se passou, tivemos coisas positivas ao longo deste período de treinos e jogos, não foram os resultados que gostaríamos, tenho de reconhecer, chamando a responsabilidade dos resultados para o treinador. Mas temos tudo para evoluir, crescer, melhorar muito além do que foi apresentado – declarou.

Confira o calendário do Brasil no restante de 2024

5/9 – Equador (casa)

10/9 – Paraguai (fora)

10/10 – Chile (fora)

15/10 – Peru (casa)

14/11 – Venezuela (fora)

19/11 – Uruguai (casa)

