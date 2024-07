Real Madrid de olho em goleiro destaque na Euro 2024

O Real Madrid acompanha de perto os jogadores que se destacaram na Eurocopa 2024 e já se movimenta nos bastidores para reforçar o elenco para 2024/25. De acordo com informações do jornal espanhol ‘AS’, divulgadas nesta segunda-feira (8), a eventual saída de Andriy Lunin, em fim de contrato, fez com que o clube merengue se movimentasse no mercado para recompor a baliza. Dessa maneira, Diogo Costa, goleiro de Portugal, é apontado como possível reforço do clube espanhol.

Além disso, tanto Lunin quanto Diogo Costa têm Jorge Mendes como empresário. Assim, ele se reunirá esta semana com a diretoria do Real Madrid para discutir o futuro de Lunin, cujo desempenho na Euro 2024 foi abaixo do esperado, sendo substituído por Trubin na seleção da Ucrânia. Dessa maneira, o ‘AS’ adianta que o agente vai propor o nome de Diogo Costa ao Real Madrid.

Embora Kepa, o goleiro mais caro do mundo, tenha sido emprestado ao Real Madrid pelo Chelsea na última temporada, Lunin foi titular na maior parte da campanha (31 jogos contra 20 de Kepa), perdendo o posto quando Courtois se recuperou de lesão. O belga, que ficou fora da Euro 2024, voltou ao gol do Real Madrid nas últimas partidas do Espanhol e na final da Champions.

No entanto, a cláusula de rescisão de Diogo Costa, no valor de 75 milhões de euros, é o principal obstáculo para a transferência. Mas a diretoria pode considerar o projeto de carreira de Diogo Costa e um possível desejo do goleiro de jogar no Real Madrid. Isso significa que, embora a cláusula seja a referência, o Porto pode ser um pouco flexível sob certas condições.

Venda para o Real Madrid pode ajudar a equilibrar as finanças do clube

Além disso, uma venda de Diogo Costa ajudaria o Porto a se equilibrar financeiramente em meio à pressão da Uefa sobre as finanças do clube. Formado nas categorias de base do Dragão, o goleiro é atualmente o ativo mais valioso e desejado do clube, ao lado de Francisco Conceição. Isto porque o jovem atacante também se destacou na Euro 2024.

