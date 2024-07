Santos sofre novo transfer ban na Fifa e fica proibido de inscrever jogadores

O Santos sofreu mais um transfer ban imposto pela Fifa. A proibição de contratar jogadores aparece no site oficial da entidade máxima do futebol, datada do dia 2 de julho. Dessa maneira, a pena tem validade por três janelas transferências, a começar pela próxima quarta-feira (10), quando reabre aqui no Brasil.

A punição é relacionada a uma dívida com um auxiliar técnico de Fabián Bustos. O Peixe ainda não se pronunciou sobre a situação. Contudo, informalmente, diz ter feito um acordo intermediado por advogados. Assim, o clube acredita que a pena seja eliminada em 48 horas.

O débito em questão é com Lucas Gabriel Ochandorena. Afinal, ele pede R$ 964 mil, que devem ser quitados em dez parcelas de R$ 96 mil. Outros R$ 48 mil já foram pagos à vista em 3 julho. Agora, a expectativa é que o quando o acordo for validado, a punição caia na Fifa.

Recentemente, o Santos fechou acordo com o ex-técnico Fabián Bustos, por uma dívida na casa de R$ 4 milhões. Na ocasião, o clube também foi penalizado com um transfer ban e acabou não podendo inscrever novos jogadores por alguns dias. Foi o caso do goleiro Gabriel Brazão, que precisou esperar que a situação fosse resolvida para poder ser anunciado e apresentado. Atualmente, é titular na meta da equipe de Fábio Carille.

Fabián Bustos ficou 28 partidas à frente do Peixe, com oito vitórias, 12 empates e sete derrotas. O treinador foi demitido em julho de 2022. O contrato iria até o fim de 2023.

