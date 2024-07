Um dos grandes meias de sua geração, o brasileiro naturalizado espanhol Thiago Alcântara anunciou oficialmente a sua aposentadoria nesta segunda-feira (8), aos 33 anos. O jogador estava no Liverpool desde 2020, mas convivia com muitas lesões e praticamente não atuou na última temporada. Dessa maneira, o clube inglês informou que não renovaria o contrato do meia, que encerrou no último dia 30 de junho.

“Estarei sempre disposto a retribuir o que me foi dado e sou grato pelo tempo que desfrutei. Obrigado, futebol. E a todos que me acompanharam e me tornaram um jogador e uma pessoa melhor ao longo do caminho”, escreveu Thiago Alcântara em suas redes sociais.

Filho do tetracampeão Mazinho, Thiago Alcântara escolheu atuar pela Espanha. Nos últimos meses, seu nome foi especulado em alguns times do Brasil, como Flamengo e Vasco.

Dessa maneira, o meia disputou 533 partidas na carreira, sendo 46 pela seleção da Espanha. Contudo, em relação a títulos, o currículo é extenso, com mais de 30 canecos na conta, consolidando-se como um dos atletas mais vitoriosos de sua geração.

Thiago Alcântara começou a carreira no Barcelona. Na temporada de 2013/14, mudou-se para Munique para atuar no Bayern de Pep Guardiola. Em seguida, em 2020/21, deixou o futebol alemão para atuar no Liverpool, clube no qual encerrou a carreira.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Thiago Alcântara confirma aposentadoria aos 33 anos apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.