Flamengo faz proposta pelo meia Claudinho, do Zenit

O Flamengo voltou à carga por um velho conhecido: Claudinho, do Zenit, que já tem negociações em andamento. Representantes do brasileiro ofereceram novamente o meia ao Rubro-Negro, que se interessou e fez uma primeira proposta aos russos, semelhante à oferecida em julho do ano passado.

Na ocasião, o Flamengo ofereceu 15 milhões de euros (R$ 80 milhões na cotação da época) por 100% dos direitos econômicos. No entanto, o Zenit pediu 20 milhões de euros (R$ 107 milhões), e os clubes não chegaram a um acordo. A informação do interesse no jogador é do canal Paparazzo Rubro-Negro.

O flerte entre Flamengo e Claudinho é antigo. O meia já falou algumas vezes sobre a vontade de atuar pelo clube carioca. Assim, os dirigentes tentaram seduzi-lo com um atraente salário e, principalmente, pela visibilidade maior de voltar à Seleção Brasileira.

Desde que chegou ao Zenit na temporada 2021/22, Claudinho disputou 102 jogos, com 20 gols marcados e 23 assistências. No período, conquistou o Campeonato Russo três vezes, a Supercopa da Rússia duas e a Taça da Rússia uma. O brasileiro foi eleito o melhor jogador do campeonato local em seu ano de estreia.

Claudinho passou pela base de Santos e Corinthians. Em seguida, atuou por Santo André, Ponte Preta e Oeste até chega ao Red Bull Bragantino. Posteriormente, foi vendido ao Zenit por 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 92 milhões na cotação da época). O meia faturou a medalha de ouro com a Seleção Brasileira nas Olimpíadas de Tóquio.

