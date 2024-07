Emissora publica comunicado após piada com Cristiano Ronaldo

Após a repercussão de uma brincadeira envolvendo Cristiano Ronaldo, a BBC emitiu um comunicado para explicar o ocorrido sobre um lance da partida entre Portugal e Eslovênia. No jogo, válido pela fase de oitavas de final da Eurocopa, o astro português acabou perdendo um pênalti no tempo normal. Em determinado momento, a emissora britânica utilizou uma legenda com o termo “Misstiano Ronaldo”, juntando o nome português a palavra que em inglês significa “errar”.

A atitude de funcionários da BBC acabou gerando revolta. Uma delas veio do ídolo inglês John Terry. Em uma rede social, o ex-zagueiro condenou a atitude, que definiu como uma “vergonha”. Após as críticas, a emissora britânica se posicionou, argumentando que a ação não passou de uma piada.

“A legenda foi simplesmente concebida como um jogo de palavras, o que já fizemos muitas vezes antes nos gráficos de análise do Match Of The Day (homem do jogo). Não houve ofensa a Cristiano Ronaldo (…). No entanto, apreciamos que alguns espectadores ficaram insatisfeitos com o gráfico. O feedback foi passado para a equipe de produção para ajudar a informar seu trabalho no futuro”, diz o comunicado.

Mesmo com a cobrança desperdiçada por Cristiano Ronaldo, Portugal avançou após a disputa de pênalti, com CR7 convertendo o dele. Porém, a equipe acabou sendo eliminada para a França nas quartas de final – também na marca da cal.

