O técnico Fernando Seabra está próximo de solucionar um grave problema em seu ataque. Isso porque o atacante Juan Dinenno avançou na recuperação e iniciou o período entre a fisioterapia e a preparação física.

Dinenno está afastado há cerca de três meses. No entanto, há pouco mais de um mês precisou passar por uma cirurgia no púbis. A expectativa é que ele retorne aos jogos no início de agosto.

Sem Dinenno, o Cruzeiro chegou a jogar com Rafa Silva na vaga. Todavia, o atleta também se lesionou. Desde então, Seabra tem optado por colocar o time em campo sem centroavante.

O camisa 9 chegou à Raposa na gestão de Nicolas Larcamon e se destacou como um dos goleadores do time. Todavia, se machucou na transição do comando técnico e fez apenas uma partida com Fernando Seabra.

A disputa, porém, será intensa. Isso porque a partir desta semana, os reforços já estarão regularizados e o Cruzeiro poderá usar os novos contratados. E na posição, a diretoria buscou Kaio Jorge, ex-Santos, que promete intensificar a luta na posição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Cruzeiro pode ter reforço em breve e acirra disputa no ataque apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.