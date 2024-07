Fluminense terá retorno de dupla para jogo contra o Criciúma

O Fluminense receberá dois importantes reforços caseiros para o jogo contra o Criciúma, na quinta-feira (11), no Heriberto Hulse, pela 16ª rodada do Brasileirão. Afinal, Diogo Barbosa e André cumpriram suspensão diante do Fortaleza, no último domingo (7) e, por isso, voltam a ficar à disposição de Mano Menezes.

Guga e Marquinhos foram os responsáveis por substituir os jogadores contra os cearenses, na derrota por 1 a 0, no Castelão. Enquanto o lateral foi improvisado no lado oposto (costuma atuar pela direita), a entrada do ponta alterou o esquema de jogo tricolor, que entrou em campo com apenas dois volantes, diferente da estreia de Mano, em que três jogadores da posição foram utilizados (além de André, Alexsander e Martinelli).

Não se sabe, porém, se Diogo Barbosa será titular contra o Criciúma, já que Marcelo segue como dúvida. O veterano ex-Real Madrid não atua desde 30 de junho por dores musculares e ainda não tem presença garantida, com Diogo podendo voltar a ser titular.

Por outro lado, Mano Menezes ganhou mais uma baixa. Germán Cano, mesmo no banco de reservas contra o Fortaleza, levou terceiro amarelo e cumpre suspensão contra os catarinenses.

Além do argentino, outros desfalques são conhecidos: David Terans, Lelê, Lima, Felipe Melo, Manoel, Calegari e Isaac seguem tratando lesão, com o Departamento Médico do clube lotado.

