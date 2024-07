Irmã de Neymar envia presentes para nova sobrinha

A irmã do craque Neymar, Rafaella Santos, mandou presentes para a nova sobrinha, a pequena Helena, que nasceu nos últimos dias. A criança é fruto de um relacionamento casual do jogador com a modelo Amanda Kimberlly.

Entre os vários presentes, Rafaella mandou um kit maternidade com bolsas bordadas e uma luxuosa decoração para o quarto de Helena. Vale ressaltar, Santos, além de tia, também é madrinha da garotinha.

Depois de meses sendo apontado como o pai da filha da modelo Amanda Kimberlly, Neymar decidiu registrar a criança após seu nascimento na última quinta-feira (04). O jogador esteve na maternidade São Luiz Star, em São Paulo, para acompanhar a chegada de Helena. Sua mãe, Nadine, e seu filho mais velho, David Lucca, de 12 anos, também estiveram no local. A informação é do jornalista Léo Dias.

A opção de Neymar foi comprovada através da divulgação de um trecho da certidão de nascimento de Helena, onde consta o nome do astro brasileiro e de Amanda. No entanto, foi a primeira vez que a confirmação da paternidade veio a público, já que o jogador nunca havido confirmado oficialmente, até então, que era o pai.

Neymar e Amanda, afinal, teriam se envolvido durante o período final da gravidez de Bruna Biancardi, em outubro no ano passado. Ainda assim, já circulavam informações sobre a possível paternidade do jogador quanto à gravidez de Amanda desde janeiro.

