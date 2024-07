Enner Valencia volta a treinar no Inter e deve enfrentar o Juventude

O Inter teve uma boa notícia nesta segunda-feira (8). O atacante Enner Valencia voltou ao trabalho no CT Morada dos Quero-Queros e se prepara para o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil diante do Juventude, na próxima quarta (10).

O jogador estava com a seleção do Equador da disputa da Copa América. Eliminado pela Argentina nos pênaltis na última quinta-feira, ele chegou a Porto Alegre na noite de sábado. Todavia, acabou vetado pelo departamento médico e não enfrentou o Vasco na derrota por 2 a 1, no Beira-Rio, no domingo. Afinal, passou por exames e foi detectado desgaste físico.

Valencia participou de todas as atividades com bola nesta segunda, com os jogadores que não foram relacionados por Eduardo Coudet ou que começaram no banco de reservas contra os cariocas. Robert Renan, que entrou no fim do primeiro tempo após choque de cabeça de Renê, também esteve no treinamento.

Coudet terá desfalques no Inter

O lateral-esquerdo está fora da partida contra o Vasco. Ele passou a noite no hospital e recebeu alta na manhã desta segunda-feira. No entanto, por ter sofrido concussão, vai precisar cumprir protocolo de recuperação e não pega o Juventude.

Coudet também não poderá contar com o goleiro Fabrício. Afinal, ele já atuou pelo Nova Iguaçu na competição e não está inscrito. Anthoni será o substituto no gol, que também não terá Rochet, a serviço do Uruguai na Copa América. Caso semelhante ao do atacante Borré. Neste caso, defendendo a Colômbia.

Thiago Maia e Aránguiz ainda são dúvidas para o duelo contra o time jaconero. O primeiro está em recuperação de edema na coxa esquerda. O chileno, contudo, está com edema ósseo nos dois tornozelos.

Inter e Juventude se enfrentam no Beira Rio nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília). O jogo de volta será no sábado, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O confronto havia sido adiado pela CBF por conta das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Enner Valencia volta a treinar no Inter e deve enfrentar o Juventude apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.