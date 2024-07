Presidente do Grêmio se reúne com organizada após derrota no Brasileiro

O Grêmio perdeu para o Juventude no último domingo e se complicou ainda mais no Campeonato Brasileiro. A torcida, então, ficou na bronca contra a atuação dos jogadores. Na tarde desta segunda-feira, o presidente do Tricolor, Alberto Guerra, recebeu integrantes da organizada Geral.

Principal organizada do Tricolor, a Geral foi representada por oito líderes que se reuniram com Guerra. A reunião aconteceu no gabinete da presidência do clube na Arena. A torcida divulgou uma foto do encontro nas redes sociais.

O Grêmio, aliás, ocupa a 18ª posição na tabela. O tricolor gaúcho, inclusive, tem apenas 11 pontos em 13 partidas. Comissão e direção acreditam que com o retorno de Diego Costa e a chegada de reforços nesta janela de transferências, a equipe vai se recuperar na competição.

Na Libertadores, o Grêmio vai enfrentar o lanterna Fluminense pelas oitavas de final. O primeiro jogo acontece na Arena do Grêmio, enquanto o segundo será no Maracanã.

Confira a nota divulgada pela Geral do Grêmio

“Hoje, após a derrota de ontem pelo Brasileirão, nossas lideranças se reuniram com o presidente Alberto Guerra na Arena.

O encontro foi pautado por uma conversa franca e aberta para entender a situação e ouvir o que a diretoria do clube pensa sobre esse mau momento pelo qual o time passa em campo.

Reforçamos que a Geral do Grêmio está sempre ao lado do nosso Tricolor. Para apoiar, cantar e fazer a diferença. Exatamente por isso, entendemos que é nesses momentos de dificuldade que precisamos ainda mais nos colocar na linha de frente em prol dos interesses do clube e, principalmente, dos torcedores.”

