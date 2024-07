Neymar ganha homenagem do Al-Hilal e autografa camisas de R$ 8 mil

O atacante Neymar esteve na loja do Al-Hilal, na Arábia Saudita, para participar de uma ação publicitária do clube. Em vídeo divulgado nas redes sociais nesta segunda-feira (08), o brasileiro aparece autografando camisas do clube árabe que podem custar mais de R$ 8 mil. Além disso, o brasileiro recebeu itens personalizados com o termo “papai”. O ex-Santos assumiu a paternidade de Helena, filha de um caso extraconjugal com Amanda Kimberlly.

A ação de marketing do Al-Hilal envolve a venda dos itens assinados por Neymar. São 60 camisas do clube: 20 azuis, 20 brancas e 20 pretas. Os preços variam entre 2.500 e 5.500 Rial saudita, que correspondem a R$ 3.600 e R$ 8.020 (no câmbio atual), respectivamente.

“O histórico Neymar visita a loja Al-Hilal e assina uma quantidade limitada de camisas do clube”, diz o postagem sobre as camisas comercializadas.

Confira o vídeo de Neymar na loja do Al-Hilal:

التاريخي @neymarjr يزور متجر الهلال و يوقّع على كمية محدودة من شيرت الهلال بإمكانكم الحصول على نسختكم الخاصة من الشيرت الموقّع عبر تطبيق Blu.. التفاصيل قريباً pic.twitter.com/f8QjS1YkcS — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) July 8, 2024

Neymar segue seu processo de recuperação física após romper os ligamentos do joelho em jogo contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa 2026, em outubro do ano passado. O astro segue sem previsão para retorno aos gramados.

