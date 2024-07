Carlos Miguel abre o jogo sobre a sua saída do Corinthians

Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Corinthians acumula problemas dentro e fora das quatro linhas. Um deles é o goleiro Carlos Miguel, que deixou o clube de forma polêmica para defender o Nottingham Forest, da Inglaterra. Titular após a saída de Cássio, o arqueiro recebeu uma proposta do futebol inglês e não pensou duas vezes.

Desde a assinatura do contrato com a nova equipe, o jogador foi alvo de críticas e acabou afastado do elenco devido a situação ter ficado insustentável os bastidores.

Em conversa com o apresentador Benjamin Back durante o podcast “Benja Me Mucho”, do Youtube, Carlos Miguel abriu o jogo sobre a saída e explicou a transferência para o futebol europeu.

“Ninguém me chamou (para renovar). Para sentar na sala, acho que faz umas duas ou três semanas. Foi na véspera do jogo contra o São Paulo. Ninguém vai tirar minha alegria de jogar, nunca na minha vida. Pode estar o mundo inteiro contra mim. Eu não estou indo para lá ganhar rios de dinheiro igual todo mundo está falando. Querem falar, podem falar, só que eu vou calar a boca de todo mundo que foi lá falar”, disparou, antes de completar:

“O contrato, quando favorece o clube, aí é legal. Agora quando favorece os jogadores, eles não gostam”, diz o goleiro.”, disse.

Saída polêmica de Carlos Miguel

Contratado na temporada 2021, Carlos Miguel estava como reserva do Corinthians e, com receio de não receber oportunidades, o seu empresário conseguiu a redução da multa rescisória de 50 para 4 milhões de euros. Com o valor baixo, o Nottingham Forest executou a compra e revoltou a torcida corintiana, que esperava a permanência do atleta por conta da saída de Cássio.

Em sua passagem com a camisa do Alvinegro, o arqueiro participou de 25 jogos, sendo 14 apenas na temporada 2024. Ele não faturou nenhum título durante o período no clube paulista.

