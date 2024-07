O Vasco, enfim, está muito próximo de oficializar o retorno de Philippe Coutinho. O Cruz-maltino acertou os últimos e derradeiros detalhes com o jogador. De acordo com a “ESPN”, o clube carioca arcará de maneira integral com os salários de Coutinho. Além disso, o anúncio do meia-atacante pode ser já nesta terça-feira (9), às 11h (de Brasília).

E o horário tem relação direta com o número que Coutinho usará neste retorno ao Vasco: o 11. Na sua primeira passagem, após subir das categorias de base, o ainda jovem atleta utilizou a camisa 30. O clube carioca também ajusta os detalhes para que o meia possa ser apresentado no próximo sábado (13), em São Januário, em fim de semana sem compromisso pelo Brasileirão.

Como já veiculado, Coutinho, de 32 anos, chega ao Vasco por empréstimo de um ano junto ao Aston Villa, clube com quem o atleta ainda tem contrato até a metade de 2026.

Camisas à venda

Antes de mesmo do anúncio oficial de Philippe Coutinho, o Vasco se adiantou e colocou as camisas do ídolo à venda. O manto cruz-maltino já está personalizado com o nome do jogador e o número 11. As peças estão nas vitrines da loja Gigante da Colina, no Barra Shopping, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Carreira de Coutinho

Quando ainda tinha 16 anos, Coutinho assinou com a Inter Milão. Antes disso, marcou cinco gols em 44 jogos com a camisa vascaína e foi para a Itália quando completou 18 anos, em 2010. Além disso, chegou a ser emprestado ao Espanyol, antes de acertar sua ida ao Liverpool, onde viveu seu melhor momento – entre 2013 e 2018.

Em janeiro de 2018, o Barcelona pagou 145 milhões de euros (R$ 568 milhões na cotação da época) ao Liverpool para contratar o meia. No clube catalão, porém, o jogador não se firmou e acertou seu empréstimo para o Bayern de Munique, pelo qual ganhou a Champions em 2019/20. Ele se transferiu para o Aston Villa no início de 2022 e atuou, por empréstimo, no Al-Duhail no ano seguinte.

O post Vasco acerta tudo e prepara anúncio de Coutinho apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.