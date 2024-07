Botafogo abre conversas para renovar com Tchê Tchê

O Botafogo segue o movimento de renovações. O clube alvinegro iniciou as conversas para renovar o contrato com o volante Tchê Tchê. O jogador tem vínculo com o Glorioso até dezembro de 2024, e as partes ainda não sentaram formalmente para negociar a continuidade. A informação é do “Uol”.

A diretoria do Alvinegro adota cautela para renovar com Tchê Tchê. De acordo com o “ge”, o clube aguarda o calendário aliviar para formalizar a proposta e também ouvir a vontade do atleta.

O pedido para Tchê Tchê renovar com o Botafogo, aliás, ganhou apoio nas redes sociais. Nomes importantes do elenco do Glorioso como Marlon Freitas e Gregore levantaram a hashtag #renovacapitão. O jogador tem 32 jogos na temporada e um gol marcado.

Tchê Tchê chegou ao Glorioso em 2022, contratado junto ao São Paulo. Ele também coleciona passagens por Audax-SP, Palmeiras, Dínamo de Kiev e Atlético-MG.

Recentemente, o Botafogo anunciou as renovações de Tiquinho Soares e Marlon Freitas.

