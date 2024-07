Edital é publicado, e Flamengo conhece valor mínimo para leilão de terreno do Gasômetro

O edital de licitação do terreno do Gasômetro divulgou nesta terça-feira (09), no Diário Oficial, o lance mínimo para compra do espaço e a capacidade para construção de um estádio. Que espera-se que seja do Flamengo, único concorrente no leilão até o momento. A área pertencia a um fundo administrado pela Caixa Econômica Federal, mas acabou desapropriada pela Prefeitura do Rio.

Com área de 86,5 mil m², o terreno do Gasômetro vai a leilão no dia 31, às 14h30, pelo lance mínimo de R$ 138,1 milhões. O edital prevê, ainda, que o local comporta um estádio de futebol com capacidade mínima de 70 mil lugares. O que vai de acordo com o planejamento do Flamengo, que estuda uma arena para 80 mil torcedores.

Mais diretrizes estabelecidas pelo edital

1. Plano de mobilidade urbana

O projeto deverá conter um plano para privilegiar o transporte coletivo e acesso por pedestres nas imediações. Os veículos de transporte individual terão rota de acesso pelas vias internas do bairro de São Cristóvão. Instalação

Sistemas de captação e reuso de água da chuva para irrigação do gramado deverão ser preferencias na instalação. O edital também exige utilização de dispositivos de baixo consumo de água em banheiros e vestiários. Zonas de experiências

O edital prevê áreas temáticas ao redor do estádio. Museus interativos e zonas de jogos são sugestões. Calçadas e ciclovias

A ideia é que o espaço contenha calçadas largas e acessíveis. Além disso, ciclovias que conectem diretamente o estádio a áreas residenciais e comerciais também são exigências. Estacionamento

Projeto de estacionamento, preferencialmente subterrâneo ou edifício-garagem, suficiente.

Outros

• Implementação de “sistema robusto de coleta seletiva e reciclagem de resíduos”, assim como áreas de coleta de lixo;

• Incorporação de painéis solares e outras fontes de energia renováveis, além de estratégias que incluem compensação de carbono;

• Deverá ser utilizada iluminação LED de alta eficiência e sistemas de controle instantâneo para reduzir o consumo de energia;

• Integração da vegetação ao projeto, como jardins verticais e, preferencialmente, telhados verdes, para melhorar a qualidade do ar e reduzir a temperatura ambiente;

• Plano de Alcance Social que abranja impactos para as populações e comunidades do entorno, privilegiando a colaboração de mão de obra local, projetos de qualificação profissional e educação esportiva e cultural;

Projeto do Flamengo para estádio

O Flamengo projeta para si o estádio de maior capacidade do Brasil: 80 mil pessoas. O local estuda algo similar a construção do Santiago Bernabéu, do Real Madrid, na Espanha. Ou seja, mais vertical.

A ideia vai para além do estádio, e o clube almeja uma espécie de ”cidade Flamengo” na região. Rodolfo Landim, presidente do CRF, disse que a ideia é criar uma praça em frente ao estádio para ocupá-la com restaurantes e transmissões de jogos.

– É sim (possível colocar um estádio de 80 mil pessoas numa área de 87 mil m²). No entanto que gente já fez um anteprojeto de colocação desse estádio. Ainda daria a chance de a gente fazer uma grande praça na frente. Nesse sentido, em volta dessa praça, a gente poderia colocar uma série de restaurantes, pontos e tal. Nessa praça, por exemplo, poderíamos colocar telões para quem não tiver condição de ir aos grandes jogos ou para quem não conseguir ingresso – afirmou o presidente rubro-negro, Rodolfo Landim.

O presidente também revelou recentemente que o Flamengo tem dinheiro em caixa para o investimento no estádio. Segundo Rodolfo Landim, o clube pagará ”em cash” o valor para o desenvolvimento do projeto.

“Caixa, tenho esse dinheiro em caixa. A gente paga em ‘cash’. O Flamengo está se preparando nesse sentido. Então nós fizemos toda nossa previsão orçamentária. Mas não teremos problema nenhum em desembolsar para pagar por esse terreno”, disse Landim no podcast do narrador João Guilherme.

