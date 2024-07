Torcida do Vasco vive expectativa para o anúncio de Coutinho

Desde a manhã desta terça-feira (9), a torcida do Vasco segue ansiosa para o anúncio do retorno de Philippe Coutinho ao clube carioca. O Cruz-Maltino já alinhou os últimos detalhes para a chegada do meio-campista e vive a expectativa para anunciá-lo.

Dessa forma, nas últimas horas, a tag #Coutinhoday entrou nos assuntos mais comentados do Twitter. Afinal, existia a chance do clube realizar o anúncio às 11h, porém ainda aguarda a chegada de um documento para selar o acordo.

O horário teria relação direta com o número que Coutinho usará neste retorno ao Vasco: o 11. Em sua primeira passagem, após subir das categorias de base, o atleta utilizou a camisa 30.

O clube carioca também ajusta os detalhes para que o meia possa ser apresentado. Algo que pode acontecer no próximo sábado (13), em São Januário, em fim de semana sem compromisso pelo Brasileirão.

O meia, que tem contrato com o Aston Villa até julho de 2026, chegará por empréstimo de um ano, até o meio de 2025. Além disso, Alex Teixeira e Souza também assinarão contrato com o Cruz-Maltino, assim como o Emerson Rodríguez, que já chegou em solo carioca.

Antes de mesmo do anúncio oficial de Philippe Coutinho, o Vasco se adiantou e colocou as camisas do ídolo à venda. O manto cruz-maltino já está personalizado com o nome do jogador e o número 11. As peças estão nas vitrines da loja Gigante da Colina, no Barra Shopping, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

