Demora em anúncio de Coutinho irrita torcedores do Vasco

O que são horas para quem esperou 14 anos? Para o grito entalado da torcida do Vasco da Gama, muita coisa. Após acertar os últimos detalhes para o retorno de Philippe Coutinho, o Cruzmaltino agora troca os últimos documentos para oficializar, enfim, a volta do atleta. A demora, no entanto, tem deixado os cruzmaltinos à flor da pele nas redes sociais.

A previsão inicial para o anúncio às 11h caiu por terra. Enquanto torcedores subiam a hashtag #CoutinhoDay nas redes sociais, o Vasco tratava das burocracias finais e trocas de documentos ainda pendentes. A expectativa, no entanto, ainda é de oficialização nesta terça-feira (09).

Coutinho retorna ao futebol brasileiro após 14 anos de Europa. O vínculo de empréstimo com o Vasco da Gama, clube do coração do jogador, terá vigência de um ano junto ao Aston Vila.

Demora irrita torcedores do Vasco

Nem o mais contido torcedor do Vasco consegue esconder a euforia com o anúncio oficial de Coutinho. O assunto está em alta nas redes sociais desde cedo, e a #CoutinhoDay chegou a alcançar o topo dos assuntos do momento no X.

A demora até jogou um balde de água fria, mas não diminuiu a interação do torcedor vascaíno com a pauta.

ACABOU A PAZ, estamos invadindo Ou anuncia o Coutinho por amor ou por terror pic.twitter.com/UtQHVkrmtL — Vini Rocha (@_ViniRocha__) July 9, 2024





#CoutinhoDay nas redes sociais

A hashtag praticamente madrugou nas redes sociais. O assunto ganhou força logo após a confirmação do final feliz nos imbróglios que ainda prendiam a negociação e seguiu assim pelo decorrer do dia. A mobilização dos cruzmaltinos veio acompanhada de uma série de ‘edits’ com trechos da passagem antiga e grandes momentos no futebol europeu, mas, principalmente, de muito carinho.

#CoutinhoDay pic.twitter.com/HzobRwQHHI — davi (@daviikj) July 9, 2024





Torcedores do Vasco se irritam com demora

Fala galera tava deitado e recebi mais de 200 mensagens "Pedrinho anuncia o Coutinho" eu não falei nada do Coutinho… mais de 200 mensagens… pic.twitter.com/7wfkxJKeDe — hater n°1 da cachorra pretinha (@vascodagrana) July 9, 2024





Coe @VascodaGama, anuncia o Coutinho logo, eu não aguentou mais ver o twitter inteiro implorando isso — jootinha (@jootavex) July 9, 2024





Anuncia o Coutinho @VascodaGama, te pago 100zão no pix — é o biga (@phbigatello) July 9, 2024





coutinho vindo p vascopic.twitter.com/fUqTwXCnCv — lopes (@loupszera) July 9, 2024





Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Demora em anúncio de Coutinho irrita torcedores do Vasco; acompanhe apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.