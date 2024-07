Seleção conta com o auxílio da tecnologia na preparação para as Olimpíadas

A Seleção Brasileira, que se prepara para os jogos Olímpicos de Paris, conta com uma nova tecnologia para aprimorar os treinamentos. Afinal, a comissão técnica, agora, conta com uma tela tática. Com essa ferramenta é possível demonstrar imagens uma câmera fixa e de outra em um drone. Ela pode ser utilizada, inclusive, com imagens ao vivo das atividades.

“O trabalho com tela tática é uma novidade que veio para o futebol para ficar. Nos dá um retorno muito rápido do que se trabalha no treino. Ajuda as atletas a absorverem informações, no momento em que acontece uma situação específica. Ganhamos tempo com esse feedback visual, que nos permite fazer correções naquele exato momento, tirando algumas dúvidas, facilitando demais nosso trabalho”, disse Arthur Elias, técnico da Seleção, ao site oficial da CBF.

Cristian Javier Ramirez Lizana, membro da equipe de analistas de desempenho da Seleção na Granja Comary, em Teresópolis, detalhou a importância da tela tática durante os treinamentos.

“A principal vantagem de dar esse feedback ao vivo é que a gente consegue qualificar a sessão de treinos. Não tem que aguardar, por exemplo, o encerramento do período para avaliar as imagens e num próximo momento buscar a evolução. Dentro da própria sessão a gente consegue isso, melhorando o desempenho das atletas ao longo desse processo”, explicou.

