Torcedor do Flamengo ganha em loteria nos EUA

O brasileiro Frederico Sampaio fez valer a máxima do samba da Estácio de Sá de 1995: vestir rubro-negro não tem para ninguém. O mais novo milionário de Peabody, em Massachusetts (EUA), escolheu a camisa do Flamengo como traje ideal para buscar o prêmio conquistado na loteria estadual, no dia 1º de julho.

Frederico ganhou a bolada de um milhão de dólares (cerca de R$ 5,4 milhões) ao acertar o jogo instantâneo “Double Your Money” na Loteria. O brasileiro, portanto, escolheu comparecer ao local para retirar o dinheiro vestido com a camisa do Flamengo e um chapéu com a bandeira dos EUA. O registro obviamente viralizou nas redes sociais.

Retirada e uso do prêmio

Sampaio optou por levar a premiação de mais de R$ 5 milhões em parcela única. Do contrário, o valor da premiação cairia para 650 mil dólares (cerca de R$ 3,5 milhões na cotação atual). Em entrevista ao Massachusetts Lottery, o rubro-negro disse que pretende gastar o dinheiro com a família.

A sorte sorriu para o Flamengo em 2024?

Líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo parece caminhar na contramão de 2023. O time superou as expectativas das ausências por convocação e, inclusive, pode se despedir do período Copa América na liderança da competição.

O momento, porém, passa longe de ser por acaso ou sorte. Os números não deixam mentir. O Flamengo detém, por exemplo, o melhor ataque do Brasileirão 2024 – com 27 gols em 15 jogos. Não à toa, tem vantagem aos adversários no saldo de gols, que serve como critério de desempate. Com duas derrotas, a equipe de Tite também é a que menos perdeu na competição.

O compromisso contra o Fortaleza, na próxima quinta-feira (11), é crucial para garantir mais uma rodada de liderança ao Flamengo. Em suma, o empate com o Cuiabá custou caro e assim os rivais diretos diminuíram a diferença para apenas um ponto. O Botafogo venceu o Atlético-MG, enquanto o Palmeiras superou o Bahia.

