Vasco visa encerrar jejum incômodo contra o Corinthians; saiba

Ao entrar em campo contra o Corinthians, nesta quarta-feira (10), o Vasco terá um incômodo jejum para lidar. Afinal, não sabe o que é vencer o time paulista desde 2010. São 21 jogos de invencibilidade do Timão sobre o Cruz-Maltino, em uma das maiores rivalidades interestaduais do país.

A última vitória vascaína aconteceu no Brasileirão de 2010, em São Januário, por 2 a 0. Na ocasião, Éder Luís e Zé Roberto marcaram para o Gigante da Colina. De lá para cá, a equipe carioca sofreu na mão dos paulistas.

Disputa pelo Brasileirão-2011

A começar pela briga pelo título brasileiro de 2011. O Corinthians foi um dos dois clubes que o Vasco não conseguiu vencer naquela edição (junto do Flamengo), empatando o jogo em São Januário (2 a 2) e vencendo no Pacaembu (2 a 1), em jogo que marcou, aliás, a reestreia de Juninho Pernambucano pelo Cruz-Maltino.

A melhor ficou para o Corinthians, que levou o troféu do Brasileirão daquele ano, com o time carioca terminando em segundo, no que foi sua melhor participação na história dos pontos corridos.

No ano seguinte, novo embate épico, desta vez pela Libertadores. Na ocasião, o jogo de ida ficou para São Januário, onde os times empataram por 0 a 0 em jogo com polêmica. À época o VAR ainda não existia e o Vasco teve um gol anulado (Alecsandro) que até hoje não há uma resposta quanto ao grau de confiabilidade da marcação.

Cássio vs Diego Souza: embate épico

O jogo da volta ficou ainda mais marcado. Afinal, o Corinthians venceu por 1 a 0, gol de cabeça de Paulinho nos minutos finais do duelo. Mas o lance que ficou, de fato, para a história não terminou em gol. Diego Souza despontou rumo ao gol adversário após falha de Fábio Santos. Cássio, porém, fez milagre, em um dos momentos que marcou o posterior título do Corinthians (que viria a ser campeão Mundial naquele ano, contra o Chelsea).

Depois disso, os times só se enfrentaram pelo Brasileirão, com o Corinthians mantendo a escrita. Com isso, somando os jogos já citados, são 21 partidas de jejum para o Vasco. No período, são 13 vitórias do Timão e outros oito empates. Em São Januário, local do duelo desta quarta, o retrospecto é o seguinte: sete jogos, com quatro empates e três vitórias corintianas.

