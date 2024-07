Almada agradece recepção da torcida do Botafogo: ‘Uma loucura’

Thiago Almada se apresentou oficialmente ao Botafogo na tarde desta terça-feira (09/07), na sala de coletiva do Nilton Santos. O novo reforço, um pouco tímido e contigo, relembrou sua passagem pelos Estados Unidos e comentou sobre sua posição em campo.

“Cresci muito na MLS, como pessoa e jogador. Afinal, me fez chegar ao Mundial pela Argentina, acredito que cresci muito. Portanto, aqui quero continuar evoluindo e quero jogar o máximo de partidas possível”, disse Almada.

“Entro em campo e me sinto cômodo jogando como um camisa 10 ou de meia pelos lados do campo. Não tenho problemas. Vou jogar onde me pedir”, completou.

Torcida do Botafogo

Thiago Almada também agradeceu aos torcedores pelo carinho em sua chegada. Afinal, os alvinegros fizeram uma recepção acalorada no aeroporto e mandaram muitas mensagens positivas nas redes sociais.

“Me receberam muito bem no aeroporto. Portanto, também quero agradecer aqui. Me fizeram sentir muito bem, os meus companheiros também quando eu cheguei. Uma loucura. É a primeira vez que chego num clube assim. Portanto, estou muito feliz”, afirmou Almada.

Com passagens por Vélez Sarsfield e Atlanta United, Thiago Almada é a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Afinal, os dirigentes alvinegros pagaram R$ 135,4 milhões pela vinda do meia argentino. O jogador de 23 anos se notabilidade pela qualidade no setor ofensivo e chega com uma expectativa alta no Glorioso.

