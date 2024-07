Atlético tem nomes estrangeiros na mira e ex-Milan está na lista

A janela de transferências será aberta nesta quarta-feira (10) e vários reforços serão regularizados. No entanto, o Atlético pode não parar nos nomes que já anunciou até agora.

O Galo, afinal, tem interesse em dois jogadores. O primeiro deles é Gianluca Lapadula, de 34 anos, que esteve com a seleção do Peru na disputa da Copa América, nos Estados Unidos. O jornalista Gianluca de Marzio foi o primeiro a informar sobre o desejo do Atlético.

O segundo é Andrés Vombergar. O canal Bica Galo foi o primeiro a informar sobre a vontade do Galo neste atleta. Este nome também interessa ao Grêmio, conforme a publicação.

O Atlético, no entanto, nega a informação. O clube ressaltou que foi procurado por empresários, mas não iniciou qualquer tipo de negociação.

