Golaço de Yamal pela Espanha na Eurocopa enlouquece redes sociais

Promessa do futebol mundial, Lamine Yamal cada vez mais dá mostras de que já é uma realidade. E o mais recente feito do garoto de 16 anos do Barcelona foi um golaço pela Espanha contra a França, na semifinal da Eurocopa. O gol, seu primeiro na competição, o tornou o mais jovem a alcançar este feito no torneio. E o brilho em campo mexeu com torcedores nas redes sociais.

O lance histórico aconteceu aos 20 minutos do primeiro tempo. Yamal recebeu uma bola na entrada da área, levou para a perna esquerda e chutou colocado, botando a bola no ângulo do goleiro Maignan. O gol colocou a Espanha em igualdade com a França, que vencia por 1 a 0.

No X (antigo Twitter), o nome de Yamal ficou entre os termos mais comentados. Mesmo antes de deixar sua marca na partida, o espanhol já despertava a expectativa entre os torcedores sobre sua atuação.

Confira reações:

Esse moleque é absurdo! Lamine Yamal, 16 anos.pic.twitter.com/wUW5NcS0cO — (@DoentesPFutebol) July 9, 2024

Um garoto de 16 anos, brincando com os adultos como se não fosse nada. Que absurdo, que golaço do Yamal. pic.twitter.com/MycmIdPk0Q — njdeprê – marlon (@njdmarlon) July 9, 2024

ESTOU ASSUSTADO! ESTAMOS PRESENCIANDO O PRESENTE E O FUTURO DO MUNDIAL! YAMAL É UM GÊNIO!!!! pic.twitter.com/CcxlWqilpn — Sincerão (@oficialsincerao) July 9, 2024

Lamine Yamal, 16 anos Fez esse golaço aí numa semifinal de Eurocopa E você, o que você fazia aos 16 anos?

pic.twitter.com/Q6gD1oPtvx — Nathan Brener (@ntbrener) July 9, 2024

Lamine Yamal completa 17 anos na próxima semana, do dia 13 de julho.

