Jogadoras chegam na Granja e Arthur Elias tem grupo completo

Marta, Kerolin, Adriana, Angelina, Rafaelle, Lauren e Tarci, jogadoras que atuam no futebol norte-americano, se apresentaram, nesta terça-feira (9), na Granja Comary. Dessa forma, o técnico Arthur Elias conta com o grupo completo na preparação para os Jogos Olímpicos.

As primeiras a chegarem no centro de treinamento, pela manhã, foram Tarci e Lauren. Posteriormente, no início da tarde, Marta, Kerolin, Adriana, Angelina e Rafaelle se apresentaram.

Além das 18 atletas inscritas, as quatro convocadas como suplentes e as oito atletas chamadas para auxiliarem neste período de preparação também já estão na Granja.

A delegação brasileira fica no centro de treinamento até o dia 17, quando viaja para Bordeaux, na França. A cidade será a sede do Brasil na fase de grupos.

Treino desta terça-feira

O treinamento da Seleção desta terça-feira mudou de horário, justamente por conta da chegada das sete jogadoras. Assim, o treino, que inicialmente aconteceria às 10h45, passou para as 16h.

