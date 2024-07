Manchester United chega a acordo pela contratação de promessa francesa

O Manchester United segue como figura presente no mercado de transferências do futebol europeu. Nesta terça-feira (9), o jornal britânico ‘Sky Sports’ adianta que os Red Devils chegaram a um acordo com o Lille, da França, pela contratação de Leny Yoro. Os ingleses teriam feito uma proposta de 50 milhões de euros (R$ 293 milhões) pelo defensor de 18 anos, aceita pelo clube francês.

No entanto, a transferência ainda não está concluída. De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências, o jogador, um dos mais desejados neste mercado, quer atuar no Real Madrid e prefere esperar por um acordo entre os franceses e os merengues, que continua longe de ser alcançado.

Ao mesmo tempo, o clube da Ligue 1 enfrenta uma situação complicada, pois Yoro tem apenas um ano de contrato. Se ele só quiser ir para o Real Madrid e o Lille não conseguir um acordo com o clube merengue, o clube francês corre o risco de vê-lo sair de graça em junho de 2025.

Yoro se destacou com o Lille que terminou na quarta posição do Campeonato Francês 2023/24 e conseguiu a classificação para a próxima Champions League.

O Manchester United está em busca de um zagueiro para reforçar o sistema defensivo da equipe. Isto porque Raphael Varane não chegou a um acordo pela renovação de contrato e vai deixar o clube.

